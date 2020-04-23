PEN Ukraine обсудит компромисс между свободой и безопасностью во время пандемии

23 апреля Украинский ПЕН организует онлайн дискуссию – “Между целью и средствами: Как найти компромисс между свободой и безопасностью во время пандемии?”

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"Участники обсудят вызовы, которые ставит пандемия коронавируса перед демократическим государством и гражданским обществом. Они будут говорить о целесообразности и эффективности карантинных запретов в Украине и других странах, будут дискутировать о рисках, которые кроются за такими ограничениями, а также о том, как ситуация влияет на людей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, трансляция начнется в 18:00 в Facebook-странице PEN Ukraine.

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Участники дискуссии: Евгений Захаров — директор Харьковской правозащитной группы, член Исполнительного совета Украинского ПЕН; Александра Матвийчук — правозащитница, координатор общественной инициативы Евромайдан-SOS и председатель правления общественной организации Центр Гражданских Свобод; Олег Покальчук — социальный и военный психолог, член правления Института общественно-экономических исследований; Ольга Муха — координатор конгрессов, комитетов и новых центров PEN International. Модерировать разговор Ирина Славинская – продюсер Радио “Культура”, ведущая программы “Права человека превыше всего”.

По материалам: ukrinform.ru