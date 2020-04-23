Польза и вред карантина: дышим легче, а отходов больше

Благодаря пандемии качество воздуха улучшилось, но не надолго; а вот дополнительные бытовые отходы могут загрязнить окружающую среду на годы

Несмотря на карантин, в последние дни ситуация с загрязнением окружающей среды в Украине была неблагоприятной из-за лесных пожаров (или поджогов…) — 16 и 18 апреля Киев даже оказался на первом месте среди городов с самым грязным воздухом, превысив норму почти в восемь раз (индекс качества воздуха QIAir составил 380 пунктов при норме 50). Сейчас, по словам мэра Киева Виталия Кличко, дышать киевлянам стало лучше. «Ситуация немного стабилизировалась – благодаря усилиям наших пожарных, смене направления ветра и кратковременным дождям. Качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, а также в столице несколько улучшилась», – отметил Кличко на брифинге.

Это подтвердилось и в мировом рейтинге индекса качества воздуха QIAir, где по СОСТОЯНИЮ НА 15:00 21 АПРЕЛЯ КИЕВ БЫЛ УЖЕ НА 91 ПОЗИЦИИ С ПОКАЗАТЕЛЕМ В 17 ПУНКТОВ, ЧТО ВПОЛНЕ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ. Остается надеяться, что ситуация не повторится, и мы сможем наблюдать то положительное влияние карантина, во время которого планета хотя бы частично сможет очиститься от последствий деятельности человека. Хрестоматийный пример: фотографии, сделанные во время пандемии в Индии, где жители северного штата Пенджаб впервые за 30 лет… снова увидели горный хребет Гималаев. А это стало возможным только благодаря улучшению качества воздуха.



Жители индийских городов впервые за 30 лет увидели Гималаи

Насколько такая тенденция характерна для Украины и сохранится ли после карантина – узнавал Укринформ.

Воздух стал чище, но на изменения климата это все равно не очень повлияет

Еще до начала лесных пожаров в Минэнерго отчитались, что в течение марта и в первые дни апреля наблюдались тенденции улучшения качества воздуха во многих городах Украины. В частности, снижались концентрации диоксида азота и формальдегида в Днипре и Харькове, в Одессе – концентрации оксида углерода, фенола, сажи и формальдегида. Хотя одновременно в Кременчуге и Кривом Роге наоборот фиксировалось увеличение некоторых вредных веществ в воздухе.

Ольга Бойко, эксперт, объясняет, что выбросы от сжигания ископаемого топлива (угля, нефти и газа) служат первоочередной причиной быстрой смены климата. Сейчас же мировой уровень диоксида азота, загрязнителя, связанного с автомобилями, достиг рекордно низкого уровня, о чем сообщил Центр исследований энергии и чистого воздуха. “Меньшее сжигание угля только в Китае в феврале позволило избежать эквивалента годовых выбросов целой европейской страны. А воздух в крупных городах от Нью-Дели до Пекина и Лос-Анджелеса чище, чем когда-либо за последнее время”, – говорит эксперт.

Она говорит, что беспрецедентные изменения в мировой экономике – закрытие производств, остановка торгового бизнеса, кардинальное снижение объемов международных и региональных перевозок, падение спроса на энергию повлияло на качество воздуха во всем мире. “Исследования показывают, что выбросы СО2 В ЕВРОПЕ ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ УПАЛИ НА 58%, А ОТ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ — НА НЕВЕРОЯТНЫЕ 88%. Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует сокращение энергетических выбросов углерода в США в течение 2020 года на 7,5%. По расчетам Carbon Brief, в текущем году ПАНДЕМИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГЛОБАЛЬНОМУ СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ CO2 ПРИМЕРНО НА 2000 МЛН ТОНН ИЛИ НА 5,5% ОТ УРОВНЯ 2019 ГОДА (до кризиса прогнозировалось, что выбросы возрастут на 1%)”, – отмечает Ольга Бойко.

Но она добавляет, что даже нынешнее колоссальное падение выбросов не слишком приблизит человечество к достижению целей, установленных в Парижской соглашении:“По расчетам Межправительственной Группы Экспертов по Изменению Климата (МГЭИК или англ. IPCC), глобальные выбросы должны снижаться на 7,6% в год в текущем десятилетии – то есть более чем на 2800 миллионов тонн CO2 в год – чтобы появился шанс на удержание глобального потепления в пределах 1,5°C от доиндустриального уровня”.

На вопрос о том, сколько будет сохраняться положительный эффект от карантина, госпожа Бойко отвечает, что ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В 2008 ГОДУ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ СОКРАТИЛИСЬ НА 1,4%, А В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 5,9%, ЧТО КОМПЕНСИРОВАЛО И ПРЕВЫСИЛО СОКРАЩЕНИЕ. “Именно поэтому нам нужны долгосрочные и структурные изменения. План выхода из экономического кризиса должен включать в себя экологический аспект. В частности в Европейском Союзе договорились, что стратегия восстановления экономики должно учитывать влияние на окружающую среду. Вопросы социальной справедливости только обостряется. Многие города и страны уже были уязвимы к изменению климата из-за загрязненного воздуха, повышения уровня моря, экстремальных погодных условий и низкого уровня доходов. С новым кризисом, который пришел в эти страны, их уязвимость выражена еще больше. Нам нужно думать долгосрочно и понимать, что ни один кризис не может иметь изолированного влияния”, – заключает эксперт.

Чем больше на карантине – тем больше отходов



Максим Ляшкевич

Но у карантина есть и другая сторона медали, которая не на пользу окружающей среде. Из-за того, что много людей теперь все время находятся дома, продуцируется больше мусора. Например, В КИЕВЕ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ, В ДЕНЬ ВЫВОЗЯТ ДО 3,5 ТЫСЯЧ ТОНН В МЕСЯЦ, о чем на брифинге заявил директор коммунального предприятия “Киевкоммунсервис” Максим Ляшкевич. “Сегодня мы обеспечиваем вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов. Сегодня в день мы вывозим ориентировочно от 3 до 3,5 тысячи тонн отходов, в месяц это больше 100 тысяч тонн. На сегодня мы свою услугу не уменьшаем, а только наращиваем. Жители города сейчас много времени проводят в домах, потребление продуктов гораздо больше, мусора больше”, – отметил он, правда, не уточнив, на какой процент увеличилось количество мусора.

В связи с этим в Министерстве развития громад и территорий отметили, что возможности коммунальных служб, которые занимаются сбором, сортировкой и утилизацией отходов, сейчас значительно уменьшились по сравнению с обычным временем, призвав домохозяйства максимально снизить прежнее количество мусора. Как именно? НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДОЙ, ЗАМЕНИТЬ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ МНОГОРАЗОВЫМИ СУМКАМИ, СЖИМАТЬ И СПРЕССОВЫВАТЬ ОТХОДЫ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ИХ ОБЪЕМ В ПАКЕТЕ. Ну и конечно, разделять отходы. Но, будем откровенны, таким призывам следует лишь небольшая часть людей.

Анастасия Мартыненко

Анастасия Мартыненко, zero waste активист, соучредитель zero waste (безотходной. – Ред.) компании OZERO и председатель ГО «А.ЗЕРО» говорит, что сейчас прежде всего стало больше одноразового пластика: избыточной упаковки и средств гигиены: “Сейчас магазины очень часто пакуют все подряд в большом количестве, хотя не всегда это имеет смысл. Главное правило – товары следует хорошо мыть или обрабатывать термически, поэтому смысла в избыточной упаковке нет. Тем более, что даже упакованных товаров касаются другие люди. Возможно, избыточная упаковка действует как успокаивающее средство, так же как и средства защиты – одноразовые маски, перчатки и т.д.”.

И здесь возникает еще одна проблема для экологии – маски и перчатки не перерабатываются. Почему? Для переработки отходов есть свои ограничения – материал должен быть четко указан, и нельзя перерабатывать вместе разные виды пластика. “Маски изготовлены из комбинированного материала – резинки, вставки для носа и самой ткани. Нигде в мире нет переработки таких масок. То же самое касается и перчаток – должен быть четко понятен мономатериал, и он должен быть пригоден для переработки на этой территории”, – объясняет Анастасия Мартыненко.

Она добавляет, что ПО ПОСЛЕДНИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ, ВИРУС НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИКА МОЖЕТ ЖИТЬ ДО 9 ДНЕЙ, поэтому одноразовые маски можно оставить на это время на балконе, например, в коробке, и затем использовать их повторно или выбросить в мусорник. “Но для того, чтобы они приносили меньший вред следует думать, не как их правильно утилизировать, а как найти им безопасную замену. И она есть – МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО СТИРАТЬ ИЛИ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ, ИСПОЛЬЗУЮТ ДАЖЕ ВРАЧИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ, – говорит Анастасия Мартыненко. – Использование перчаток вообще сомнительно, если вы не врач. Наша главная задача: не занести вирус на слизистую (то есть не касаться руками или перчатками лицо), и не распространять вирус через чихание и кашля на других (если вы больны). Поэтому, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ЭПИДЕМИИ НАМ ЕЩЕ ЖИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ, ПИТЬ ВОДУ, ДЫШАТЬ ВОЗДУХОМ. И если мы испачкает эту воду микропластиком из одноразовых масок или диоксинами от их сжигания – то риск для нашего здоровья останется”.



Евгения Аратовская

Если же возможности отказаться от одноразовых масок и перчаток нет, учредитель организации “Украина без мусора” Евгения Аратовская написала в Facebook, что может предложить альтернативу – собирать такие отходы в плотные пакеты: “Если у вас такого нет – идеально подойдет пустой пакет для корма для животных. Храните на балконе, на солнце, где вирус (если он там был) за несколько дней или недель все равно исчезнет. Когда карантин закончится, несите этот пакет к нам на ответственную утилизацию, которую мы проводим с прямым утилизатором "Тарком" (а не с множеством посредников, которые не имеют собственного термического оборудования и просто паразитируют на карантине)”.

Что ж, возможно, всем нам нужно задуматься и о таких вещах. Пусть постепенно, но хотя бы пробовать приучать себя к более обдуманному обращению с отходами. Ведь пандемия в конце концов закончится, а нам жить на планете, за которую мы сами отвечаем.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru