Потеря работы на карантине — разъяснение Госслужбы занятости о помощи

Граждане, которые в период карантина были уволены с последнего места работы по собственному желанию, и стали на учет в государственной службе занятости, получать пособие по безработице с первого дня приобретения статуса безработного.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

"Так, граждане, которые были уволены с последнего места работы в период карантина (начиная с 12.03.2020 года) по собственному желанию и стали на учет в государственной службе занятости, будут получать пособие по безработице с первого дня получения статуса безработного", — говорится в сообщении.

Отмечается, если человек уволился с предыдущего места работы по собственному желанию именно в период карантина и уже зарегистрировался в службе занятости, не надо подавать никаких дополнительных документов. Начисление пособия произойдет автоматически.

Также на период карантина не будет применяться правило об отложении выплаты помощи по безработице для уволенных по собственному желанию.

"В нынешних реалиях для многих граждан увольнение по собственному желанию стало единственным возможным решением в условиях деятельности предприятий по объективным причинам. Поэтому выплата пособия по безработице, надеюсь, поможет этим людям пережить карантин и вернуться на рабочие места", — прокомментировала заместитель директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

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Она отметила, что в базе данных службы занятости на сегодня более 50 тысяч вакансий, которые готовы предложить безработным.

Как сообщалось, 18 апреля вступил в силу закон о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". В частности, документом определено, что на период карантина для лиц, которые уволились с работы по собственному желанию, не действуют требования по отложению выплаты пособия по безработице сроком до 90 дней. При этом общая продолжительность выплат пособий по безработице для таких лиц не может превышать 270 календарных дней.

По материалам: ukrinform.ru