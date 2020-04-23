Прогноз погоды на 23 апреля 2020 года: в Украине днем начнется ощутимое потепление

По прогнозам синоптиков 23 апреля в Украину уверенно возвращается тепло, погода будет сухой и солнечной.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

По словам синоптика Натальи Диденко, в дальнейшем тепло будет только усиливаться, сегодня воздух местами прогреется до +17 градусов.

«Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетренным, разве что на Востоке порывы могут достигать сильных 15 метров в секунду. Антициклон вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и приведет в своей зоне влияния сухую погоду», — сообщила Диденко.

На протяжении дня температура воздуха станет уже более комфортной с показателями +12…+17 градусов.

Однако ночи еще будут оставаться холодными: +2…+6 градусов, а местами не исключаются и заморозки до -3 градусов.

Теплее всего будет в западных регионах и на Закарпатье – +16…+18 градусов.

Прохладнее будет в ряде на Буковине, в Одесской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Там столбики термометров не поднимутся выше отметок в +13…+15 градусов.

Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве 23 апреля будет без осадков, воздух прогреется до +16 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 22 апреля.