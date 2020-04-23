Успехов нет — в Кремле оценили первый год президентства Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может оценивать лишь то, что сделал Зеленский для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Отвечая на вопрос журналистов о первой годовщине президентства Владимира Зеленского Песков отметил, что оценивать успехи президента Украины — не прерогатива Кремля:

«Это не Кремль должен давать оценку правлению Зеленского. Его первый год должна оценивать Украина. Что же касается России, то мы, как одна из стран-гарантов Минских соглашений, оцениваем то, как выполнялся именно этот вопрос. Но пока что мы вынуждены констатировать, что в этом направлении успехов нет».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский поставил ультиматум России.