Успехов нет — в Кремле оценили первый год президентства Зеленского

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может оценивать лишь то, что сделал Зеленский для урегулирования конфликта на Донбассе.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото — tass.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Отвечая на вопрос журналистов о первой годовщине президентства Владимира Зеленского Песков отметил, что оценивать успехи президента Украины — не прерогатива Кремля:

«Это не Кремль должен давать оценку правлению Зеленского. Его первый год должна оценивать Украина. Что же касается России, то мы, как одна из стран-гарантов Минских соглашений, оцениваем то, как выполнялся именно этот вопрос. Но пока что мы вынуждены констатировать, что в этом направлении успехов нет».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский поставил ультиматум России.


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