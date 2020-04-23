Стартовал международный марафон девушек-айтишниц

На Youtube-канале Фонда народонаселения ООН в Украине продолжается шестнадцатичасовой онлайн-марафон, посвященный Международному дню девушек в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).

Всего в марафоне примут участие 32 женщины, работающие в известных зарубежных и украинских IT-компаниях, сообщает корреспондент Укринформа.

Участницы марафона рассказывают о секретах собственного успеха, особенностях своей работы и делятся ценными советами с девушками, которые мечтают строить карьеру в сфере информационных технологий.

Организаторы мероприятия отмечают, что цель марафона — побороть гендерные стереотипы относительно "мужских" и "женских" профессий, а также поощрить девушек и молодых женщин строить карьеру в ИКТ-сфере.

Читайте также: В IT-профессиях за пять лет количество женщин возросло в четыре раза — эксперты

Марафон стартовал сегодня, 23 апреля, в 8:00 утра и завершится в 24:00. К просмотру может присоединиться каждый желающий.

Международный день девушек в ИКТ ежегодно отмечается в четвертый четверг апреля, в этом году он пришелся на 23 апреля. Целью введения такого дня является расширение прав и возможностей женщин и молодых женщин с точки зрения обучения и развития карьеры в области ИКТ, а также демонстрация преимуществ расширения присутствия женщин в отрасли.

По материалам: ukrinform.ru