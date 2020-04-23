В Харькове пьяный священник УПЦ МП устроил ДТП, после чего пытался скрыться с места происшествия

Когда полиция догнала священнослужителя, он едва стоял на ногах и даже не смог назвать свое имя.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Police Control Ukraine«.

Здесь сообщили, что священник УПЦ МП Богдан Иванчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП, а после ещё пытался скрыться с места происшествия:

«Это, кстати, тот отец Богдан, которому недавно прихожане собирали деньги на лечение цирроза печени».

Как поведали в полиции, патрульные на дороге заметили автомобиль, который двигался довольно странно. Когда его попытались остановить, нарушитель только прибавил скорость:

«Патрульные начали ехать за нарушителем. Остановить его удалось практически за городом. За рулем оказался святой отец, который даже не смог представиться и еле стоял на ногах, так как находился в состоянии алкогольного опьянения».

Напомним, ранее мы сообщали, что Томенко заклеймил Московский патриархат за несоблюдение карантина.