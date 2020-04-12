Есть священники, а есть попы: Томенко заклеймил Московский патриархат за несоблюдение карантина

Лидер общественного движения «Рідна країна» и известный политик Николай Томенко обрушился с жесткой критикой на представителей Московского патриархата из-за игнорирования ими карантина, введенного в Украине для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Соответствующее заявление Томенко опубликовал на своей странице в Facebook. Политик обращает внимание на многочисленные случаи нарушения карантинных ограничений священниками Московского патриархата.

Не смотря на призыв властей и главы Украинской церкви Епифания к украинцам соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома и даже после того как десятки священников Киево-Печерской Лавры оказались в больнице, многие священники Московского патриархата принимают толпы прихожан.

Особенно это проявилось 12 апреля в Вербное воскресенье. (См. Видео).

Как сказал Николай Томенко, «в Украине есть церкви, а есть Московский патриархат; есть священники, а есть попы». При этом политик вспомнил слова Тараса Шевченко, завещавшего молиться правде и никому больше.

Также глава «Рідної країни» обратился к правоохранителям.

«Обращаюсь к МВД, которое стоит украинским налогоплательщикам почти 93 миллиарда бюджетных гривен. Ваши полицейские боятся или слишком уважают Московский патриархат и тех попов, для которых коронавирусные деньги важнее здоровья и жизнь человека?! Или все силы брошены на борьбу с купальщиками в Гидропарке, маленькими магазинами и собачниками в парках и скверах?» — написал Томенко.

В связи с такой позицией русской церкви, политик предложил после снятия карантина проверить эту организацию на предмет уплаты налогов.

Ранее сообщалось о том, что Украина идет на работу, Кабмин обнародовал план по завершению карантина.