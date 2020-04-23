В Украине запускают приложение «Действуй дома» — для контроля самоизоляции

Правительство обязало Минцифры обеспечить функционирование электронного сервиса "Действуй дома", в частности, информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, которая является частью сервиса.

Об этом говорится в постановлении от 22 апреля 2020 г. № 291 "О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины", которым вносятся изменения в правительственное постановление от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"Министерству цифровой трансформации вместе со Службой безопасности обеспечить функционирование электронного сервиса "Действуй дома" Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, который является частью сервиса", — говорится в постановлении № 291 от 22 апреля 2020 года.

Этим же актом Кабмин разрешил осуществлять обработку персональных данных лиц, определенных этим постановлением как подлежащих самоизоляции или обсервации (изоляции). Таким правом наделяются:

медицинские работники учреждений здравоохранения — относительно внесения указанной системы информации;

государственное учреждение "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", государственные учреждения эпидемиологического профиля Министерства здравоохранения, Министерство цифровой трансформации — относительно фамилии, имени, отчества лица, даты рождения, определенного лицом места самоизоляции, места регистрации, места жительства, информации о средствах связи (номер телефона), места работы, учебы, кратких сведений о состоянии здоровья;

органы по вопросам социальной защиты населения — относительно фамилии, имени, отчества лица, пола, даты рождения, определенного лицом места самоизоляции, места регистрации, места жительства, информации о средствах связи (номер телефона);

Национальная полиция, Национальная гвардия — относительно фамилии, имени, отчества лица, даты рождения, определенного лицом места самоизоляции, места регистрации, места жительства, информации о средствах связи (номер телефона) для осуществления текущего контроля за соблюдением режима самоизоляции и в отношении лиц, нарушивших правила карантина, санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические правила и нормы, определенные настоящим постановлением.

При этом, Минцифры должно обеспечивать информационное взаимодействие Единого государственного веб-портала электронных услуг, информационных систем Министерства внутренних дел и Национальной полиции, информационных систем Министерства здравоохранения, государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", Службы безопасности.

Как сообщалось, постановлением от 11 марта правительство обязало Министерство цифровой трансформации до 5 апреля 2020 года разработать электронный сервис с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг для возможности проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации (изоляции) лицами, подлежащими самоизоляции или обсервации (изоляции).

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Мартовское постановление предусматривало, что информация в соответствующий электронный сервис будет заноситься при наличии согласия соответствующего лица.

13 апреля 2020 года Верховной Радой были одобрены изменения в законодательство, которые позволили осуществлять обработку соответствующих персональных данных и осуществлять обмен информацией между компетентными органами. Это, в частности, предусмотрено подпунктом 1 пункта 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 13 апреля 2020 г. № 555-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

По материалам: ukrinform.ru