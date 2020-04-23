«ВКонтакте» Яндекс, Mail.Ru и не только: Баканов предлагает СНБО продлить санкции

Глава СБУ внес в СНБО дополнительные предложения о продлении санкций против российских вебресурсов и программных продуктов, инициировав дальнейший запрет не только сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», но и сервисов «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С» и «Парус».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом», — заявил Баканов.

Также он предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах. По мнению киберспециалистов СБУ, это позволит ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной ИТ-сферы.

Читайте также: СБУ разоблачила интернет-промоутера, который "зарабатывал" на фейках о COVID-19

Как сообщалось, 10 апреля СБУ внесла предложения СНБО о продлении запрета российских соцсетей еще на 3 года.

С начала карантина Служба безопасности разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли разные фейки о коронавирусе. Установлено, что 10 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.

По материалам: ukrinform.ru