Украинские медики вернулись из Италии, где оказывали профессиональную помощь в противодействии коронавирусу.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Только в Киеве, в аэропорту "Жуляны", сел самолет Нацгвардии с медиками, вернувшимися из Италии", — сообщил он.

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Как сообщалось, 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru