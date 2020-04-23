Украинские медики вернулись из Италии
Украинские медики вернулись из Италии, где оказывали профессиональную помощь в противодействии коронавирусу.
Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Только в Киеве, в аэропорту "Жуляны", сел самолет Нацгвардии с медиками, вернувшимися из Италии", — сообщил он.
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Как сообщалось, 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19.
По материалам: ukrinform.ru
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