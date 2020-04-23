Защитные костюмы для медиков: в Минздраве объяснили, почему не покупают украинское

Министерство здравоохранения закупало бы защитные костюмы для медиков от украинских производителей, если бы было подтверждение об их соответствии стандартам.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я понимаю, что в Украине есть достаточно много вопросов, достаточно много проблем, которые мы пытаемся урегулировать. Относительно требований к средствам защиты в условиях пандемии, мы должны четко понимать, что должно быть у людей, которые обеспечивают здоровье, которые лечат пациентов в больницах. Но что касается именно украинских производителей, то мы бы с удовольствием покупали украинское, если бы было подтверждение соответствия стандартам", — сказала она.

Шаталова отметила, что в Минздраве поддерживают украинских производителей. По ее словам, этот вопрос нужно обязательно сдвинуть с места, и подготовиться к возможным предстоящим вызовам.

Она добавила, что также нужно быть уверенным, что наше украинское может быть качественным и защищенным, а не просто использовать вещи, на которые точно нельзя дать гарантию.

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"Но если мы говорим о жизни и безопасности, и продукция, изготовленная в перенастроенном цеху, без подтверждения соответствия, без подтверждения, что именно это защитит, то вопрос уже к сертификации", — сказала Шаталова.

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 — летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 578 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru