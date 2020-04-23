Зеленский поздравил мусульман с началом Рамадана

Президент Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины и мира с началом священного месяца Рамадан.

Его поздравление размещено в Twitter Офиса Президента.

"Поздравление мусульманам Украины и мира с началом Рамадана. Исламские традиции и вера являются неотъемлемой частью культурного разнообразия Украины", — отметил Зеленский.

Он пожелал мусульманам, чтобы этот период стал временем саморазвития, духовного очищения и особого милосердия к ближним.

Как сообщалось, сегодня, 23 апреля, с заходом солнца у мусульман начался священный месяц Рамадан. Он для ислама очень важен — это месяц обязательного поста и молитв, переосмысления жизни, очищения души и тела.

По материалам: ukrinform.ru