Чорновол изменили меру пресечения на ночной домашний арест

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Татьяне Чорновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Такое решение объявил председательствующий судья, сообщает корреспондент Укринформа.

«Коллегия судей постановила: апелляционные жалобы защитников удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева о применении меры пресечения в виде (круглосуточного — ред.) домашнего ареста в отношении Чорновол отменить. Принять новое решение, которым ходатайство следователя ГБР удовлетворить частично. Применить к Чорновол меру пресечения в виде домашнего ареста на определенный период времени — в период времени с 22:00 до 6:00, сроком до 8 июня 2020 года», — сказал судья.

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По его словам, суд также возложил на Чорновол следующие обязанности: прибывать к следователю, прокурору, в суд с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта без разрешения прокурора, следователя, суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздержаться от общения со свидетелями, сдать на хранение свои документы для выезда за границу.

Как сообщалось, 10 апреля в доме Чорновол сотрудники ГБР провели обыск. Впоследствии ГБР уведомило, что Чорновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Татьяны Чорновол жаждой мести.

16 апреля Печерский суд избрал Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

По материалам: ukrinform.ru