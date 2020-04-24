Для украинских медиков проведут телемост с участием врачей США

Для украинских медиков, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19, проведут телемост с участием украинских врачей, вернувшихся с Италии, и врачей из США.

Об этом на брифинге 24 апреля сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак, сообщает корреспондент Укринформа.

"На следующей неделе планируем проведение в очень широком формате, на 500 участников, телемоста с участием наших врачей, вернувшихся с Италии, и коллег из США. Ведь Италия и США — это страны, где был самый высокий уровень заболеваемости, высокий уровень смертности от коронавирусной болезни и этот опыт чрезвычайно ценен для наших медиков", — сказала Микитчак.

Она отметила, что формат онлайн-консультаций сейчас очень эффективный. Уже было проведено два телемоста с китайскими специалистами, которые делились своим опытом с украинскими врачами. Также работает консультативный центр на телемедицинской платформе для врачей-анестезиологов.

"Уже зарегистрировалось большое количество врачей-анестезиологов, которые имеют возможность контактировать онлайн и разбирать отдельные клинические случаи с ведущими консультантами, врачами интенсивной терапии, которые работают в наших ведущих медицинских учреждениях в Национальном медицинском университете и других университетах", — сказала Микитчак.

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Заместитель министра также сообщила, что сейчас Минздрав активно коммуницирует с регионами относительно как медицинской реформы, так и всех вопросов, связанных с оказанием медпомощи при коронавирусной болезни, и организации медпомощи в условиях карантина.

Как сообщал Укринформ, ранее министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что 20 медицинских работников, вернувшихся с Италии, сейчас проходят обсервацию в одном из санаториев под Киевом. Тот опыт, который они привезли и который они широкой общественности смогут рассказать после выхода из обсервации, очень важен.

По материалам: ukrinform.ru