Есть несколько тестов для выявления, кто уже имеет иммунитет от коронавируса — эксперт
Украинским медикам важно знать процент населения, которое приобрело иммунитет вследствие эпидемии коронавируса, и мы ждем такие тесты.
Об этом сказал в интервью Укринформу иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П. Л. Шупика Федор Лапий.
"На сегодняшний день в мире есть несколько тестов. В первую очередь это тесты определения нуклеиновых кислот, присущих именно для этого коронавируса, так называемая ПЦР (полимеразно-цепная реакция)… Есть также экспресс-тесты на определение антител, они не всегда являются информативными, порой дают ложные результаты… Ожидается также экспресс-тесты на выявление антигена в слизистой верхних дыхательных путей, подобные экспресс-тесты на грипп. Их в мире начинают использовать", — рассказал Лапий.
И третий вид тестов, по его словам, — выявление антител методом иммуноферментного анализа.
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"Там необходимо оборудование. Это не экспресс-методика. Методика ИФА будет давать более четкие результаты. Собственно, их мы и ждем, чтобы понять, какой процент населения получил иммунитет. Это можно будет отслеживать индивидуально", — отметил иммунолог.
При этом он добавил, что если мы говорим о коллективном иммунитете, то для достоверности нужно будет делать выборку и проводить так называемые сероэпидемиологических исследования.
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"Сероэпидемиологических исследования — это определение антител с использованием научного подхода… здесь должна делаться выборка среди населения, чтобы понять, какой процент населения имел бессимптомное течение COVID-19, и возможно мы упустили определенных пациентов — это даст больше информации и поможет понять, что ждать в будущем", — сказал Лапий.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7 647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
По материалам: ukrinform.ru