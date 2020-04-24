Главнокомандующие ВС Украины и Словакии обсудили противодействие распространению COVID-19

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Словацкой Республики генералом Дениэлем Змеко, в ходе которого стороны обсудили вопросы противодействия коронавирусу в армии.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

"В ходе разговора Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины очертил ситуацию в Вооруженных Силах Украины по противодействию распространения заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и текущую военно-политическую ситуацию в Украине и на ее границах, в частности в районе проведения операции Объединенных сил ", — говорится в сообщении.

Начальник Генштаба Словацкой Республики генерал Дэниэл Змеко рассказал о том, как подчиненные ему вооруженные силы помогают в противодействии распространения COVID-19, а также о поддержке военными местных пограничников, полиции и граждан.

Стороны обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества и обмена опытом по стандартам НАТО в сфере развития способностей между вооруженными силами двух стран. В частности, руководители вооруженных сил двух государств договорились скорректировать план двустороннего сотрудничества на 2020 год с учетом пандемии COVID-19 в части, касающейся совместных мероприятий и учений.

Змеко подчеркнул, что одним из его приоритетов является организация и обеспечение визита Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в Словакию с рабочим визитом в течение 2020 года и участие в совместном реагировании на кризисные ситуации.

Хомчак проинформировал своего коллегу о нескольких рейсах военно-транспортного самолета Ил-76МД Воздушных сил ВС Украины, который, по просьбе румынской стороны, привлекался для доставки гуманитарного груза из КНР в Румынию в рамках операции НАТО по противодействию COVID-19. Также Хомчак заверил Змеко, что Вооруженные Силы Словацкой Республики, в случае необходимости, всегда могут рассчитывать на помощь.

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В завершение собеседники договорились координировать совместные усилия и контактировать на регулярной основе и в дальнейшем. В частности, была достигнута договоренность об интенсификации непосредственного сотрудничества и обмена опытом между командованием медицинских сил ВС Украины и военными медиками ВС Словакии, прежде всего по инициативе словацкой стороны, относительно противодействия COVID-19.

Фото: mil.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru