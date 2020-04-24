ИВЛ, маски и костюмы: Минздрав получил гумпомощь на 80 миллионов

Министерство здравоохранения получило гуманитарную помощь на 80 млн грн на борьбу с COVID-19.

Об этом в Telegram сообщает Министерство здравоохранения.

"Уже приобретено 10 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 боксов для транспортировки больных, 3 стационарные диагностические ПЦР-лаборатории, более 100 тыс. единиц защитных костюмов, респираторов, медицинских масок и защитных очков для медперсонала. …В целом была предоставлена гуманитарная помощь на сумму свыше 80 миллионов гривень", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование и средства индивидуальной защиты уже отправлены в медицинские учреждения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Также приобретено 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов. Они распределены среди специализированных лабораторий Минздрава всех областей.

В ближайшее время ожидается доставка в Украину еще 10 аппаратов ИВЛ и другое медоборудование.

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В Минздраве сообщили, что провели консультации с благотворительным Фондом Вадима Новинского по закупке оборудования для больниц и средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также эффективного распределения этой помощи по регионам.

Как сообщал Укринформ, еще в начале апреля сеть "Сильпо" выделила 100 млн грн на закупку оборудования для больниц и средств защиты медиков. В частности, по 13 млн грн были закуплены 12 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких HAMILTON швейцарского производства для больниц Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Также было приобретено 800 тыс. наборов реагентов для проведения лабораторных ПЦР-тестов и диагностики COVID-19.

Фонд Порошенко закупил 100 тысяч защитных костюмов для медиков. Кроме этого, кондитерская корпорация ROSHEN закупила 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи.

По материалам: ukrinform.ru