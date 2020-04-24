Кабмин в пятницу должен утвердить пакет медуслуг по лечению COVID-19

Кабинет министров в пятницу, 24 апреля, должен утвердить пакет по предоставлению медицинских услуг по лечению коронавируса.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“В апреле разрабатывается и будет профинансирован новый пакет НСЗУ для тех больниц, которые оказывают помощь больным COVID-19. Будет пакет для экстренной медицинской помощи и будет пакет для тех бригад, которые забирают образцы на исследование для доставки в вирусологические лаборатории… Завтра правительство (24 апреля — ред.) утвердит порядок и механизм оплаты этих средств”, — сказал Ляшко.

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Он добавил, что Минздрав разработал четкий алгоритм госпитализации больных COVID-19, определив 243 больницы, которые принимают первую волну заболевших.

“27 тысяч коек готовы для приема больных в Украине, заполнены почти 2000 коек”, — сказал Ляшко.

В то же время, по его словам, случаи, когда местная власть заявляет о неготовности своих больниц к принятию больных пациентов и отсутствие помощи со стороны правительства, связаны с тем, что на местах нарушают алгоритм МЗ и госпитализируют больных в больницы, которых нет в этом списке.

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Как сообщал Укринформ, в Нацслужбе здоровья сообщили, что из 64 миллиардов гривен, которые правительство выделило на борьбу с COVID-19, 15 будут выделены на оплату медицинских услуг, которые предоставляют больницы, лечащие пациентов с коронавирусом.

По материалам: ukrinform.ru