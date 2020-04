Канада выделила Украине $500 тысяч гуманитарной помощи

Канада выделила 700 тысяч долларов (около $518 тысяч, — ред.) на поддержку гуманитарных усилий в Украине.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Канады в Украине.

“Канада реагирует на COVID-19, оказывая поддержку местным гуманитарным фондам для обеспечения гибкой длительной гуманитарной помощи там, где это наиболее необходимо. Вот почему мы выделили 700 тысяч долларов (около $518 тысяч, — ред.) на поддержку гуманитарных усилий в Украине”, — заявили в посольстве.

В дипучреждении уточнили, что средства будут выделены Офису ООН по координации гуманитарных вопросов.

Глава украинского представительства Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов Алис Армани Секи поблагодарила Канаду за щедрый взнос.

“Это пожертвование будет критически важным для поддержки наиболее уязвимых слоев населения на востоке Украины, особенно на фоне кризиса COVID-19”, — написала она на своей странице в сети Твиттер.

Напомним: Президент Владимир Зеленский надеется, что Европарламент и Совет Европейского Союза поддержат предоставление Украине помощи для противодействия коронавируса в размере 1,2 млрд евро.

