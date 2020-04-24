Комитет Рады попросит правоохранителей выяснить, как снимали кадры насилия в фильме «Дау

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратится в правоохранительные органы по поводу проверки фактов привлечения малолетних детей к съемкам кадров насилия в фильме Ильи Хржановского «ДАУ. Дегенерация".

Об этом сообщил председатель комитета Александр Ткаченко (фракция партии "Слуга народа") в Facebook.

"Обсудили обнародованные кадры насилия над детьми в фильме режиссера Ильи Хржановского "ДАУ. Дегенерация" . Это история "на грани", а кадры поражают. Поэтому наш комитет принял решение обратиться в правоохранительные органы. Мы хотим проверить факты привлечения малолетних детей к натуральным съемкам кадров насилия. Также понять, какой вред этот факт мог нанести детям", — отметил Ткаченко.

Депутат считает, что любая демонстрация нечеловеческой жестокости, даже в художественном произведении, может приводить к популяризации подобных действий.

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"Мы считаем, что режиссер не может иметь отношения к деятельности Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Подобные факты профессиональной деятельности идут вразрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, которое символизирует Бабий Яр", — подчеркнул Ткаченко.

По его словам, соответствующее заявление члены комитета направили генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» и Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

Как сообщал Укринформ, 22 апреля работники правоохранительных органов по факту публикации в сети кадров из фильма "Дау. Дегенерация" зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст . 300 УК Украины). Досудебное расследование по уголовному производству осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в области.

Российский режиссер Илья Хржановский в конце 2019 года стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

Над фильмом "Дау", который и до этого скандала был известен из-за длительного и необычного процесса съемок и откровенных сцен насилия, группа работала всего около 15 лет (5 лет в Украине и 8 в Лондоне — постпродакшн). Основные съемки прошли в Харькове в 2008-2011 гг. — на территории бывшего бассейна "Динамо" был построен "Московский секретный НИИ".

С 15 апреля в сеть выкладывают в свободный доступ части фильма, после чего и была затронута тема использования детей в съемках и возможного издевательства над ними.

Сам Хржановский уверил, что дети на съемках не пострадали, насилие к ним не применялось.

По материалам: ukrinform.ru