Ляшко сказал, из-за чего в Украине продлили карантин

Карантин в Украине был продлен до 11 мая из-за нарушения ограничительных мероприятий на пасхальные праздники.

Об этом в эфире программы “Право на власть” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы фиксируем определенные нарушения карантинных мероприятий, которые дают определенные всплески, но не пиковые нагрузки и не пиковый рост, которые выходят за пределы допустимого нами пикового роста. Поэтому и продлены карантинные мероприятия до 11 числа (11 мая — ред.), поскольку были определенные нарушения карантинных мероприятий, которые могут давать свой результат”, — сказал Ляшко.

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Он привел пример Черновицкой области, где сейчас эпидемиологи фиксируют увеличение количества заболевания COVID-19 после того, как большое количество людей на Вербное воскресенье посетило храмы. По словам Ляшко, данные по другим областям сейчас прорабатываются эпидемиологами по результатам исследований лабораторных образцов.

В то же время он отметил, что на четвертый день после Пасхи уже фиксируется рост количества заболевших — 578 по состоянию на 23 апреля, — больше всего за весь период, когда в Украине начали фиксировать случаи COVID-19.

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Также Ляшко добавил, что анализ ситуации происходит постоянно.

”Каждый конкретный случай нарушения карантинных мероприятий рассматривается с принятием определенных управленческих решений и прописывается в поручениях, которые идут на выполнения или принятие того или иного решения”, — сказал Ляшко.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 7170 случаев заражения коронавирусом, за сутки зафиксированы 578 новых случаев, 505 человек выздоровели, 187 умерли.

По материалам: ukrinform.ru