Медработники, больные COVID-19, должны получить компенсации — Ляшко
Медработники, которые заболели COVID-19 при выполнении профессиональных обязанностей, должны получить компенсации.
Об этом в эфире программы “Право на власть” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.
“Мы говорили с главой Государственной инспекции по вопросам труда, поскольку вопрос болезни медицинских работников должен в первую очередь рассматриваться с точки зрения установления профессионального заболевания. Каждый случай коронавирусной болезни, который случился с медицинским работником, должен пройти расследование и если будет установлена связь заболевания медработника с оказанием медицинской помощи, то есть с выполнением своих профессиональных обязанностей, ему установлено профессиональное заболевание с определенными выплатами льгот и компенсаций”, — сказал Ляшко.
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Он также добавил, что Минздрав рассмотрит вопрос, почему некоторые руководители медучреждений не сообщили Гоструду о том, что у них есть случаи заболевания на производстве, вследствие чего не было проведено соответствующее расследование.
Также Ляшко отметил, что те медики, которых из-за болезни руководство больницы отправило в вынужденный отпуск, должны связаться в первую очередь с руководством департамента здравоохранения и каждый такой случай должен быть рассмотрен.
"Потому что есть вопросы самоизоляции, если он был контактный, является вопрос лечения больного, если появились определенные симптомы. И всем, кто находится на больничном будет выплачиваться все, что гарантировано законодательством. В то же время каждый случай заболевания медработника должен быть рассмотрен с точки зрения профессионального заболевания", — сказал Ляшко.
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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23 апреля в Украине подтверждено 7 170 случаев COVID-19, из них 1386 медицинских работников.
По материалам: ukrinform.ru