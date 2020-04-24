Минцифры презентовало сериал-инструкцию об аппаратах ИВЛ

Министерство цифровой трансформации Украины представило видеопроект о коронавирусе.

Проект представила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на онлайн-презентации видеопроекта «COVID-19: что надо знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких» в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня мы представляем сериал «COVID-19: что надо знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких». Сейчас весь мир борется с коронавирусом, и задача каждого, у кого есть идея, помочь согражданам с этим", — сообщила Ионан.

В Минцифры уточнили, что обзорный сериал состоит из трех серий в формате мини-интервью. Видеоинструкции подготовил Денис Сурков, заведующий отделом анестезиологии и интенсивной терапии для новорожденных областной клинической больницы Днипра, кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры медицины катастроф и военной медицины Днепропетровской медакадемии Минздрава Украины. Видеопроект доступен на платформе "Дія.Цифрова освіта".

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Как сообщалось, до конца года Минцифры планирует запустить более 20 образовательных сериалов.

По материалам: ukrinform.ru