На Банковой заявили, что украинские ПЦР-тесты скоро отправятся в регионы

Украина получила две тысячи наборов для проведения 200 тысяч ПЦР-тестирования собственного производства, которые вскоре будут отправлены в регионы.

Об этом шла речь во время традиционного совещания по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы получили две тысячи наборов для проведения 200 тысяч ПЦР-тестов. Все это – украинского производства и уже скоро отправится в регионы», – отметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

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На совещании отмечалось, что партии средств индивидуальной защиты, которые прибыли в течение последней недели, были отправлены в регионы накануне.

По материалам: ukrinform.ru