На станции «Академик Вернадский» состоялась пересменка

В ночь на 24 апреля состоялась официальная передача станции «Академик Вернадский» от 24-й до к 25-й Украинской антарктической экспедиции.

Об этом сообщает в Facebook Национальный антарктический научный центр.

«Время очень поджимало, потому что с каждым днем ​​ухудшается ледовая обстановка вокруг станции, и уже вскоре она станет недоступной для судов до следующего антарктического лета. Поэтому нашим полярникам удалось менее чем за 4 дня полностью разгрузить весь годовой запас продовольствия и горючего, оборудования для продолжения модернизации станции и передать все дела», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за 5-6 дней судно «Бетанцос» с командой полярников должно достичь Чили.

По словам главы НАНЦ Евгения Дикого, сейчас совместно с Постоянным представительством Украины в Чили прорабатывается дальнейший путь возвращения двадцать четвёртой экспедиции в Украину. И это может длиться больше времени, чем обычно, учитывая ограничения относительно пересечения государственных границ и изменения в авиасообщении. Поэтому сейчас идут сложные переговоры о том, необходимо ли при возвращении из Антарктиды отбывать обязательный 2-недельный карантин, ведь, с одной стороны, Антарктида остается единственным континентом, где пока нет коронавируса; а с другой — при установлении правил карантина ни одна из стран это исключение формально не прописала.

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«Но в любом случае мы очень рады, что пересменка полярников таки состоялась, и путь возвращения домой к близким и родным для наших зимовщиков таки начался после более чем года полярной вахты, вопреки пандемии коронавируса и сложным погодным условиям», — подчеркнул Дикий.

Фото: Национальный антарктический научный центр

По материалам: ukrinform.ru