На выплату пенсий выделили еще 2,4 миллиарда

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий еще 2,4 миллиарда гривень.

Об этом информируют на странице ПФУ в Facebook.

«24 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 2,4 миллиарда гривень. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 46,7 миллиарда гривень», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 23 апреля Пенсионный фонд Украины направил 9 миллиарда гривень на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривень.

По материалам: ukrinform.ru