О том, что захватчики дали украинцам, владеющим дачами, земельными паями/участками не более 1,5 месяца на подтверждение своих прав собственности — процедура верификации займет период с 22 апреля до 12 июня текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Следует отметить, что в «российской копии» соответствующего госреестра Украины содержится более 0,5 млн строк, и по этой причине, возникает весьма предсказуемый ответ — обработать такое количество документации за вышеописанное время, — нереально. Таким образом, захватчики и не стремятся подтвердить право собственности граждан Украины (при условии наличия российского гражданства и оригиналов документов), а ключевую долю участков, гауляйтеры просто отберут у местных жителей временно оккупированных территорий (ВОТ), чтобы дальше уже распоряжаться на свое усмотрение.

Кроме того, идентичную методику российские «власти» применяют и касательно квартир/домов, запустив на ВОТ так называемую «государственную жилищную инспекцию», целью которой — обнаружение пустующих помещений, чьи владельцы покинули регион: такую жилплощадь оккупанты объявляют «бесхозной» и «национализируют».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС раскрывали, как «власти» Луганщины зарабатывают на «памяти о дедах».