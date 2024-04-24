О том, что «Los Blancos» отказываются отпускать украинца даром, даже с учетом приближения срока истечения текущего контракта игрока Андрея Лунина, пишет «НБН», ссылаясь на материал Defensacentral.

Как стало известно, руководство мадридского клуба готово к «реализации» Лунина, если предварительно получит сумму в 40 млн евро. Впрочем, сам украинец полагает — он достоин «первого» номера, и не желает оставаться в резервном составе после возвращения в ряды команды бельгийца Тибо Куртуа, потому и отказался от обновления договоренностей с «Реал-Мадрид».

Следует отметить — за изменениями в ситуации, касающейся решения украинца, с вниманием следит британский «Манчестер-Юнайтед», намереваясь вынести более щедрое предложение Лунину, нежели в «Реал-Мадрид». Кроме того, нашим легионером активно интересуются в «Пари-Сен Жермен» и мюнхенской «Баварии», но о «ценовых мотивациях» данных топ-клубов мало что известно.

Ранее мы писали о том, какое решение вынес «Реал-Мадрид» по продолжению карьеры легионера Лунина в клубе.