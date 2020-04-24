Не только коронавирус: блогер сообщил, что «ДНР» ждет более серьезная проблема

Помимо эпидемии коронавируса, к которой так называемая «ДНР» оказалась совсем неготовой, «республике» грозит голод.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал блогера «Донецкий Абориген», передает НБН.

Блогер «Донецкий Абориген» пишет, что «ДНР» может не справиться с еще одной проблемой, кроме коронавируса. По его словам, жителям «республики» грозит голод. Блогер пишет, что постепенно мировой кризис начинает доходить и до «республики». Автор поста образно называет голод еще одним «вирусом». Вот только средств защиты от него, в виде работы и зарплаты в «республике» недостаточно. «Донецкий Абориген» винит в этом главаря непризнанной «республики» Дениса Пушилина.

«Средств индивидуальной защиты от этого вируса в виде работы и зарплат, за полтора года правления Пушилина лишили практически всех», — пишет блогер.

Кроме того, автор поста поделился интересной информацией. По его данным, еще месяц назад Красный Крест передал в больницы «республики» гуманитарную помощь, но по каким-то причинам она туда не попала. К этому, по информации блогера, причастна «администрация Пушилина».

«Стоить обратить внимание на заявление главы Красного Креста Роберта Мардини о том, что в больницы «республики» не передан прибывший еще месяц назад груз от Красного Креста. Уже сейчас требуется максимально снизить и минимизировать бюрократическую нагрузку на гуманитарные миссии. Не блокировать любые решения, требуя согласования с «людьми главы», а предоставить ведомствам возможность работать», — пишет блогер.

Ранее мы сообщали, что Пушилин поблагодарил Путина «за неоценимую поддержку» жителей «ДНР».