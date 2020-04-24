Мы стали свидетелями исторического события – Пушилин поблагодарил Путина «за неоценимую поддержку» жителей «ДНР»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами благодарности. Пушилин поблагодарил российского президента и депутатов Госдумы РФ за то, что они освободили жителей «республики» от уплаты государственной пошлины при оформлении паспорта гражданина РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь непризнанной «ДНР» Денис Пушилин обратился со словами благодарности к президенту РФ Владимиру Путину. Он поблагодарил Госдуму РФ и президента РФ Путина за то, что они освободили жителей ОРДЛО от уплаты пошлины при оформлении паспорта гражданина РФ. Пушилин назвал такие действия руководства РФ «гуманизмом». По его словам, это очень важное решение, и данная льгота была очень необходимой для жителей «республики».

«Вот уже 6 лет Россия поддерживает нас и словом, и делом. И сегодня мы вновь стали свидетелями еще одного исторического события.От имени граждан «ДНР» выражаю огромную благодарность Владимиру Путину, депутатам и всем россиянам за неоценимую поддержку », — заявил Пушилин.

Кроме того, главарь непризнанной «республики» отметил, что данные действия РФ «защищают и восстанавливают права жителей «республики»».

Ранее мы сообщали, что главарь «ДНР» Пушилин издал новый указ, который касается «чиновников республики».