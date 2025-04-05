Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, от госсекретаря США Марко Рубио прозвучало заявление — Соединенные Штаты больше не намерены нести на своих плечах основное бремя оказания общемировой гуманитарной помощи.

Исходя из слов Рубио, Белый дом не является правительством мира, и станет оказывать вышеописанный тип помощи на уровне с остальными странами, «так хорошо», как сможет, в первую очередь, беря во внимание американские, а не международные потребности.

Чиновник добавил — США не готовы обеспечивать 60-70 процентов всего объема гуманитарной помощи на планете, так как такие действия несправедливы, и существует множество других богатых государств, которые в состоянии внести свой посильный вклад [речь идет о Китае и Индии].

Рубио подчеркнул — вопреки тому, что США являются самым богатым государством в мире, американская ресурсная база не безгранична, в особенности, если учитывать «огромный» госдолг.

Госсекретарь акцентировал:

…Пришло время все это переосмыслить. Мы будем помогать, чем сможем. Но у нас есть и другие приоритеты, о которых мы должны позаботиться.

Ранее мы писали о том, что Трамп сообщал условие, при котором снизит таможенные пошлины США.