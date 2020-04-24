Пакет COVID-19: Кабмин распределит деньги на больницы и зарплаты медикам

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании утвердит пакет медицинских услуг по COVID-19.

Об этом на брифинге в пятницу проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня должно состояться внеочередное заседание правительства, на котором мы будем рассматривать вопрос распределения средств по пакету по COVID-19. То есть, это те средства, которые используются для лечения больных с коронавирусной болезнью COVID-19. Проект определяет правила и условия, по которым учреждения здравоохранения и медицинские работники, привлеченные к борьбе с коронавирусной инфекцией, будут получать оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины ", — сказал Степанов.

По его словам, предлагается утвердить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Министр уточнил, что это больницы первой волны, которые были утверждены Минздравом для принятия пациентов с коронавирусной болезнью.

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Будут также утверждены тарифы, которые включают "доплаты, вознаграждения работникам учреждений здравоохранения в размере 300% заработной платы в соответствии с законодательством, обеспечение пациента лекарственными средствами и медицинскими изделиями", отметил глава Минздрава.

"При составлении и рассмотрении этих тарифов мы пошли от того, сколько средств стоит лечение одного больного, сколько нужно средств на лекарственные средства, заработная плата, которая составляет 300%, — то, что было обещано и утвержден законодательством", — сказал Степанов.

Закупка услуг, по его словам, планируется с учетом возможности медицинского учреждения предоставлять такие услуги в полном объеме.

Министр сообщил, что будет несколько пакетов. "Первое — это стационарная помощь пациентам с COVID-19, второе — экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением на COVID-19 и установленным заболеванием, медпомощь, которая оказывается мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на коронавирусную болезнь, и стационарная медпомощь при COVID- 19, оказываемая отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года. То есть, мы говорим о тех больницы, которые не были определены в перечне больниц первой волны, но все же лечили больных коронавирусной болезнью ", — сказал Степанов.

По материалам: ukrinform.ru