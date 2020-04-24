Политики не должны пиарить лекарства и комментировать медицинские вопросы — иммунолог

Иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика Федор Лапий подчеркнул, что политики не должны пиарить лекарства и выступать экспертами в медицинских вопросах в период эпидемии коронавируса.

Это он сказал в интервью Укринформу.

"Но одно дело, когда это делают фармкомпании, другое дело, что политики имеют влияяние и пытаются пропиариться или прислушиваются к экспертам, комментируя лечения. Каждый день появляются новые данные об эффективности или неэффективности препаратов, которые экспериментально используют при лечении COVID-19. Извиняйте, но сейчас у специалистов есть шутка: чья мафия победит — парацетамоловая или ибупрофеновая", — сказал Лапий.

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Он посоветовал политикам, которые комментируют медицинские вопросы, оставаться политиками, а не вирусологами или эпидемиологами.

"Политик может ляпнуть. Так один ляпнул об ибупрофене, а на следующий день, не увидев его на полках, все начали скупать парацетамол. И такие истории есть в Украине и за рубежом", — отметил медик.

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Лапий добавил, что медицинские препараты требуют исследований и проверки их на эффективность. "Поэтому если сейчас отечественный производитель получит поддержку на производство гидроксихлорахина, и он будет включен в закупку на миллиарды гривень, а завтра — появятся данные о побочных эффектах (в Бразилии использование было прекращено), тогда можно будет исследовать, кому помогли этими деньгами. И либо это была глупость, либо злой умысел, чтобы отоварить бюджетные деньги", — прокомментировал Лапий.

По материалам: ukrinform.ru