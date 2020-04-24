Посольство Китая передало 4000 масок для МИД Украины

Общество
Таисия Слепцова0
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Посольство Китая передало 4000 масок для МИД Украины

Посольство Китайской Народной Республики передало четыре тысячи медицинских масок для сотрудников Министерства иностранных дел Украины.

Об этом сообщил заместитель министра Евгений Енин в Facebook.

"Во вторник с Послом КНР в Украине обсуждены пути и ориентировочные сроки доставки гуманитарной помощи от правительства КНР в Украине, а сегодня Посольство КНР передало 4 тыс. медицинских масок для сотрудников МИД Украины!" — написал он.

Посольство Китая передало 4000 масок для МИД Украины

По его словам, "приятно, когда диалог с ключевыми международными партнерами с самого начала позволяет достигать пусть и небольших, но практических результатов".

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Как сообщал Укринформ, 1 апреля в международный аэропорт "Борисполь" прилетел самолет с гуманитарной помощью Китая для Украины с медицинскими наборами, которые необходимы для борьбы с COVID-19.

Накануне, 31 марта, Украина также получила от Китая очередной медицинский груз, который включал ПЦР-тесты, медицинские маски и другие средства защиты.

9 апреля в Китае отгрузили очередную партию гуманитарной помощи с тестами на коронавирус и средствами защиты и дезинфекции для Украины.

По материалам: ukrinform.ru


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