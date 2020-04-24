Правительство согласовало распределение средств на выплаты медикам до 300%

Кбинет министров принял постановление, которое определяет правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с COVID-19, будут получать повышенные зарплаты, а учреждения здравоохранения — оплату услуг через Национальную службу здоровья.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 24 апреля, сообщает Урядовий портал.

“Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями”, — прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, закупка услуг планируется с учетом возможности учреждения оказывать пациентам качественную медицинскую помощь по таким пакетам: стационарная помощь пациентам с COVID-19; экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19; медицинская помощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на коронавирусную болезнь COVID-19; стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru