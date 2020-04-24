Прогноз погоды на 24 апреля 2020 года: в Украине преимущественно тепло и солнечно

По прогнозам синоптиков 24 апреля в Украину уверенно возвращается тепло, погода будет солнечной с вероятными несущественными осадками в отдельных регионах.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

24 апреля в Украине ожидается теплая и солнечная погода с легким ветром. Небольшие осадки возможны в Центре на Востоке и местами в западных областях страны.

Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до +21 градуса. На остальной же территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +16…+19 градусов.

«Заморозки постепенно отступают. Ночью предполагается +3…+8 градусов, разве где-то на Востоке и Западе отдельные 0-3 градуса еще вцепятся в красивый весенний цвет», — написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Киеве 24 апреля также потеплеет до комфортных +18 градусов, без существенных осадков с умеренным западным ветром.

Ранее сообщалось о погоде на 23 апреля.