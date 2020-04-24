«Ромский скандал»: у Денисовой требуют публичного извинения от мэра Франковска

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив должен публично извиниться за свое "скандальное" заявление по вывозу представителей ромов из города нв Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Уполномоченного ВР Украины по правам человека в Telegram.

"Уполномоченный ВРУ по правам человека внесла представление в отношении Ивано-Франковского городского головы с требованием принести публичные извинения по данному факту нарушения прав ромов и подчеркнула необходимость в дальнейшем неуклонно соблюдать требования антидискриминационного законодательства при исполнении своих должностных обязанностей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в поле зрения Уполномоченного ВРУ по правам человека продолжает находиться "беспрецедентный случай распространения языка вражды" в отношении представителей ромского национального меньшинства со стороны Ивано-Франковского городского головы Руслана Марцинкива: "Согласно информации, распространенной в СМИ, он оправдывает свои действия нарушением ромами карантинных мер, что не является поводом не соблюдать нормы законодательства, которыми гарантированно равенство прав и свобод, а также право на свободу передвижения и свободный выбор места жительства".

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Как сообщалось, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на оперативном совещании поручил правоохранителям вывезти из города представителей ромской национальности на Закарпатье. Для этого местные власти предоставили автобус. 12 человек отказались уезжать. В ответ на это мэр посоветовал «сделать вторую ходку» и заявил, что на это у правоохранителей «есть время до следующего вторника, 28 апреля».

22 апреля по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Национальная полиция открыла уголовное производство. В МВД также заявили, что позиция мэра Ивано-Франковска недопустима.

По материалам: ukrinform.ru