СНБО подготовил проект решения о санкциях против “Вконтакте”, «Яндекса» и Mail.ru

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны подготовил проект решения по санкциям в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечают в Совбезе, вопрос ограничительных мероприятий (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, находится на контроле Президента Владимира Зеленского и в полном объеме проработан Аппаратом Совета нацбезопасности и обороны.

"С целью применения ограничительных мероприятий (санкций) и подготовки заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов направил соответствующие письма Кабинету министров Украины, Национальному банку Украины и Службе безопасности Украины с просьбой предоставить предложения по этому вопросу. На основании предоставленных субъектами представления предложений Аппаратом СНБО Украины подготовлен проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Читайте также: "ВКонтакте", Яндекс, Mail.Ru и не только: Баканов предлагает СНБО продлить санкции

Отмечается, что проектом решения СНБО предусматривается применение санкций в отношении более четырехсот юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники» и других.

Этот вопрос будет вынесен на заседание СНБО, которое состоится в ближайшее время, подчеркнули в Совбезе.

Как сообщалось, 10 апреля СБУ внесла предложения СНБО о продлении запрета российских соцсетей еще на 3 года.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, он инициировал дальнейший запрет не только сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", но и сервисов "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

В мае 2017 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях на три года в отношении российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group, соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники".

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях эти интернет-ресурсы.

По материалам: ukrinform.ru