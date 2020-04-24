Суд рассматривает апелляцию на домашний арест Чорновол
Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу на меру пресечения бывшему народному депутату Татьяне Чорновол.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
В зале суда находятся адвокаты Чорновол и представители стороны обвинения.
Вообще, заседание было назначено на 12:00, но в нем был объявлен перерыв на несколько часов.
Судья после перерыва заявил, что уже были заслушаны поручителей, также ранее прокурор возразил против удовлетворения апелляции защитников.
Как сообщалось, 10 апреля в доме Чорновол сотрудники ГБР провели обыск. Впоследствии ГБР проинформировал, что Чорновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.
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Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Татьяны Чорновол жаждой мести.
16 апреля Печерский суд избрал Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
По материалам: ukrinform.ru