Суды “при карантине ”: как наказать или защитить “человека без маски”

Юристы инициируют законодательные и нормативные изменения для справедливого судебного рассмотрения админдел за нарушение условий карантина

Харьковский районный суд оштрафовал местного жителя на 17 тысяч гривень за пребывание в парке без маски. Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений.

С 6 апреля, когда в Украине вступили в силу усиленные карантинные ограничения и правоохранителям поручено жестче контролировать их выполнение, это – всего лишь первый случай на Харьковщине, когда судьи решили наказать нарушителя карантина. И то в этом постановлении, очевидно, способствовало отягченение – то, что мужчина был пьян. При этом полиция области составила уже почти 600 админпротоколов по недавно добавленной статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение правил карантина людей). Многие из них суды уже рассмотрели – с почти одинаковым результатом: документы или вернули полиции для доработки (к примеру, за ошибки, допущенные при оформлении протоколов, либо производство закрыли – за отсутствием состава правонарушения или в связи с его малой значимостью.

Почему меньше 10% админпротоколов оборачиваются штрафами

Примерно такая же ситуация по всей стране: суды редко принимают решения о штрафах для граждан (ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ “КАРАТЕЛЬНЫХ” РЕШЕНИЙ). Укринформ писал про аргументы, которыми руководствуются судьи и которые поддерживает часть юридического сообщества. Основные из них – несоответствие правительственного постановления №255, ужесточающего карантинные ограничения, законодательным нормам. А также – несопоставимость предусмотренных за нарушение штрафов (17 тысяч или 34 тысячи гривень) с уровнем доходов подавляющего большинства украинцев.

Александр Бабич, управляющий Адвокатского бюро “Александра Бабича”, также связывает низкий процент положительных (с точки зрения правоохранителей) решений об административных взысканиях за нарушения карантинного режима С НЕЖЕЛАНИЕМ СУДЕЙ ПРИНИМАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОГУТ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН. А еще – с отсутствием объективных возможностей для правильного подбора доказательств, составление протоколов и – как следствие – процессуально предусмотренного алгоритма рассмотрения таких дел. “Если провести параллели с производством за нарушение Правил дорожного движения, хулиганство, неповиновение правоохранителям, убедимся: есть большая практика наказания за все эти виды административных правонарушений. И много утвержденных руководством “заинтересованных” ведомств методических рекомендаций. Которые, к тому же, имеют несколько редакций (внесенных уточнений и изменений). А вот ЕДИНЫХ ПРАВИЛ И АЛГОРИТМОВ СОСТАВЛЕНИЯ АДМИНПРОТОКОЛОВ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КАРАНТИНА НЕТ. Как и обобщений судебной практики и рекомендаций по рассмотрения этих производств служителями Фемиды. Сейчас в этой области только формируется первичная практика. Отсюда и такая пестрая реакция судов на казалось бы однотипные дела, разные трактовки и даже – разные аргументы при закрытии или возвращении дел для доработки правоохранителям. Что, к тому же, происходит на разных этапах судебного производства”, – отмечает Александр Бабич. И, в частности, приводит пример “первой ласточки” в новой судебной практике – решение Кельменецкого райсуда Черновицкой области, который оправдал “нарушителя масочного режима”. Причина: несмотря на обязанность носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, на людей не возложена обязанность покупать маски. Мол, государство имело бы право требовать их ношения, если бы бесплатно обеспечивала ими граждан.



Александр Бабич

Адвокат считает такие объяснения довольно “странными”. Как и неубедительны, по его мнению, аргументы, которыми руководствовались, закрывая админпроизводства, некоторые другие украинские суды. “Часть протоколов под разными предлогами возвращали правоохранителям еще до рассмотрения админдел по сути, – говорит Александр Бабич, – И, как по мне, неправильно оформленные материалы не были основной причиной отказов. Просто СУДЫ САМОУСТРАНЯЛИСЬ ОТ РАССМОТРЕНИЯ. Очевидно, ввиду значительного размера предусмотренных для нарушителей штрафов. Ведь минимально предусмотренное по новой статье Кодекса Украины об административных правонарушениях (44-3) взыскание в 17 тысяч гривен – безусловно, будет большим ударом по имущественному состоянию, по меньшей мере, 70% украинских граждан”.

С одной стороны, такой внепроцессуальный порядок возврата материалов административных дел – довольно сомнителен. С другой – “отзывчивость” судей на фоне затруднительных материальных обстоятельствах, в которых из-за карантинных ограничений оказались многие украинцы, судей можно “понять и простить”.

Околокарантинные “игры” юристов

“Такой ситуацией воспользовались многие отечественные юристы. При этом “ЗАБОТОЙ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН” ОНИ ЧАСТО ПРИКРЫВАЮТ ИЛИ СТРЕМЛЕНИЕ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ СВОЕЙ “УЗНАВАЕМОСТИ“ НА ВОЛНЕ РЕЗОНАНСНОЙ ДЛЯ СТРАНЫ И ВСЕГО МИРА ТЕМЫ, ИЛИ ПРОСТО СТРЕМЛЕНИЕ ДОВОЛЬНО ЛЕГКО ЗАРАБОТАТЬ, – отмечает в комментарии Укринформу управляющий партнер адвокатского объединения “Риторика” Наталья Руденко. – Отсюда и попытки разбалансировать ситуацию, сыграть на несоответствиях и законодательных лазейках. Чем больше хайпа – тем больше общественного внимания приковано к таким персонам”. И действительно мы были свидетелями, как через СМИ и соцсети некоторые адвокаты и юристы начали наперебой хвастаться: мы, мол, поможем “отбиться” от штрафа. Ради справедливости стоит отметить, что часть юристов предлагают людям бесплатную правовую помощь. Но хватает и тех, кто превратил это в источник дополнительного заработка. Укринформ также подробно писал об этом. В результате – страдают рядовые украинцы, которым, может, и удается спастись от 17 тысяч гривень штрафа. Но 5-10 тысяч из них приходится отдавать “спасителю” – ловкому адвокату…

Масла в огонь, по словам Натальи Руденко, подливают юристы, которые бросились массово подавать судебные иски об обжаловании “карантинного” постановления Кабмина. “При этом они ВЫБРАЛИ САМЫЙ ПРОСТОЙ И САМЫЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ СПОСОБ – ПРОСТО ТРЕБУЯ ОТМЕНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, – говорит адвокат. – Хотя можно было пойти “правозащитным” путем. К примеру, добиваться от государства обеспечения всех граждан средствами индивидуальной защиты. А тогда уже и требовать их безусловного использования”.

Кстати, только в Окружной административный суд Киева за несколько дней поступило более десятка исков об обжаловании постановления Кабинета министров о введении ограничений во время карантина. Пресс-служба суда информирует: истцы просят признать противоправными как отдельные пункты правительственного постановления о запрете регулярных перевозок, посещении парков, скверов, работы заведений питания и др,, так и документ в целом. Кроме того, ОКРУЖНОЙ АДМИНСУД КИЕВА ОТКРЫЛ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ О ВРЕМЕННОМ ЗАКРЫТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ. Подготовительное заседание по этому делу назначили на 18 мая.



Наталья Руденко

Однако, Наталья Руденко прогнозирует, что судебного решения стоит ожидать самое раннее через несколько месяцев, уже после отмены карантина – даже, если его продолжат еще и после 11 мая. “Судебная система не будет торопиться решать эти вопросы и использует все возможности, чтобы оттянуть время до момента, когда постановление уже будет неактуально. Назначение только подготовительного заседания на 18 мая не означает, что мы хоть на йоту приблизились к решению. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РЕАКЦИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНО ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ГРАЖДАН – “ГОЛОВНАЯ БОЛЬ” ДЛЯ ЛЮБОГО ЮРИСТА. И не только во время карантина. Проблему не могут решить годами”, – заключает управляющий партнер Адвокатского объединения “Риторика” Наталья Руденко.

Юридическое сообщество в поисках правового решения

В нынешней же ситуации как никогда нужны именно оперативная реакция и решение. Многие юристы согласны: поскольку пандемия угрожает национальной безопасности, в распоряжении каждого государства должен быть инструментарий противодействия любым нарушениям, даже жесткий, если это поможет избежать распространения инфекции. Ведь на кону – жизнь и здоровье миллионов людей. Поэтому и УКРАИНА – ДАЖЕ, РЕАГИРУЯ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ”, – НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА НАРУШЕНИЯ КАРАНТИННЫХ НОРМ.

Для предотвращения же правовых коллизий власть должна немедленно привести в соответствие с действующим законодательством все нормативные акты, связанные с противостоянием COVID-19, чтобы введенные в стране карантинные меры были адекватными, действенными и эффективными. Как “руку помощи” государства ЗАКОНОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ РАЗРАБОТАТЬ КОМПЛЕКС ПОПРАВОК, КОТОРЫЕ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С КАРАНТИННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ВОПРОСОВ. Принятие соответствующих изменений в законодательство поможет не только избежать коллизий и разночтений и предотвратить “вседозволенность” во время нынешнего карантина, но и предусмотреть четкий алгоритм действий в случае повторения (упаси Бог) подобных проблем в будущем. Но это – “не короткий” путь, для реализации которого нужно минимум несколько месяцев. На “коротком же шаге” и правоохранители, и суды ждут разъяснений и методических рекомендаций.

В частности, избежать свободной трактовки положений упомянутой статьи 44-3 КУоАП, по мнению Александра Бабича, управляющего Адвокатского бюро “Александра Бабича”, помогут уточнение и методические рекомендации, которые также сделают невозможными злоупотребления ею со стороны правоохранителей, которым, к примеру, почему-то “не понравился” тот или иной человек. Нормирование, по мнению известного юриста, возможно по меньшей мере на трех уровнях:

1. РАЗЪЯСНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА. “Наиболее действенным механизмом считаю разъяснение от высшего судебного органа, – отмечает в комментарии Укринформа Александр Бабич. – Хотя Верховный суд и не рассматривает вопросов административных правонарушений (высшими инстанциями для обжалования админпротоколов являются апелляционные суды), но учитывая большое значение этой проблематики для общества, мог бы предоставить такие обобщенные толкования”.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МВД. По словам Бабича, речь идет об инструкции, которыми должны пользоваться правоохранители, – как, к примеру, при выявлении и оформлении фактов нарушений Правил дорожного движения.

3. ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ АПЕЛЛЯЦИОННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МЕСТНЫМИ СУДАМИ. “Апелляционные суды, как и ВС, имеют право делать такие обобщения, – говорит Александр Бабич. – В Украине уже оформлено более 10 тысяч протоколов за нарушения правил карантина. Это – достаточный массив для анализа и выводов. Также свое толкование могли бы дать местные судебные инстанции. Ведь многие райсуды уже имеют опыт обобщения на собственных сайтах практики судебного рассмотрения отдельных вопросов. Конечно же, такие разъяснения не будут иметь официального статуса как толкование законодательства. Речь идет лишь о “позиции суда”. Но и такая форма поможет предотвращать нарушения и злоупотребления”.

Отдельно эксперты обращают внимание на практические действия правоохранителей до и во время составления протоколов об админнарушении. К примеру, вот как рисует “картинку” привычной реакции полицейских управляющий Адвокатского бюро “Александра Бабича” Александр Бабич: “Полицейский патрулирует местность. В лучшем случае у него включен бодикам (нагрудная видеокамера. – Ред.), в худшем – выключен. Милиционер видит человека, который находится без маски в общественном месте. Значит, он обязан прексечь админнарушение. И предоставить суду доказательства вины человека. Что может быть доказательством? Свидетелей вокруг, обычно, нет. Единственные документы – это рапорт (субъективное изложение) полицейского и сам протокол. А это – огромное поле для злоупотреблений. Поэтому я бы, например, предложил РЕКОМЕНДОВАТЬ СУДАМ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАРУШЕНИЙ. То есть, речь идет, минимум, о записи с видеокамеры”.

И тут адвокат снова ссылается на опыт фиксации нарушений ПДД. В частности, на то, что суды будут принимать во внимание доказательства и материалы, полученные с помощью систем автоматической фиксации правонарушений. Подобную практику, которая бы минимизировала влияние на выводы суда так называемого “человеческого фактора”, по мнению Бабича, следует распространить и на “карантинные” админнарушения. Когда ВИДЕОФИКСАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ВСЕХ ПОЛИЦЕЙСКИХ (И, СООТВЕТСТВЕННО, – ТАКЖЕ И НАРУШИТЕЛЕЙ) СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ.

“С другой стороны, СУДЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ И СУБЪЕКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ ЛИЦА, КОТОРОГО ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, – советует Александр Бабич. – Нельзя защищать только позицию органов государственной власти, игнорируя жизненные потребности и объективные обстоятельства, которые могли повлиять на действия или бездеятельность человека. Возможно, ее маску сорвало ветром или оборвались веревочки, на которых она держалась… Также могут быть и другие объективные обстоятельства… То есть, суды должны учитывать и подобные факторы – объяснение человеком причин случившегося. На мой взгляд, стоит вообще исключить возможность судебного рассмотрения таких дел без объяснений вероятного нарушителя. Понятно, что при этом не исключены злоупотребления со стороны таких лиц, которые к примеру, будут отказываться предоставлять любые объяснения и не являться в суд. Но это – как раз то поле, где и НУЖНО НАРАБОТАТЬ ДЕТАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТРАЖЕНЫ В ОБОБЩЕНИЯХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ”, – подытожил Александр Бабич.

Владислав Обух, Киев

По материалам: ukrinform.ru