В Украине не планируют открывать платные тюрьмы — Минюст

Министерство юстиции не имеет в планах внедрения платных тюрем в Украине.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в эфире Радио НВ, сообщает корреспондент Укринформа.

«Платных тюрем в планах нет по разным причинам. Практика платных тюрем — не СИЗО, а там, где содержатся люди, которые получили приговоры, преступники, такая практика есть в Британии, в США, — она нам не очень нравится по двум причинам», — рассказал Малюська.

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В частности, по его словам, содержание в частных тюрьмах в Великобритании и США дешевле, чем в государственных. «Потому что бизнес пытается сэкономить, он более эффективен, а государство менее эффективно, соответственно тратит больше средств. Для государства появятся больше стимулов туда людей отправлять, потому что это недорого», — пояснил министр юстиции.

Вторая причина, по словам Малюськи, заключается в том, что «появляются какие-то лоббисты для того, чтобы не допускать уменьшения тюремного населения, бизнес, который инвестировал в тюрьмы».

Как сообщал Укринформ, на заседании 23 апреля Кабинет министров поддержал внедрение экспериментального проекта по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

По материалам: ukrinform.ru