Вакцинация и отказ от курения: иммунолог дал советы на период пандемии

Вакцинация является важной в приобретении иммунитета, поэтому не следует пренебрегать ею даже в период пандемии коронавируса.

Об этом сказал в интервью Укринформу иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П. Л. Шупика Федор Лапий.

«Так же, как и к коронавирусу, человек должен относиться к иммунитету серьезно. Помогать ему вакцинацией, нужно закаляться (чтобы формировать сопротивляемость организма). Так же отношусь к вредным привычкам. Табакокурение сбивает иммунитет. Надо обо всем этом заботиться», — отметил Лапий.

По его словам, помочь должна и поддержка вакцинации, поскольку никуда не исчезают инфекции, против которых существуют эффективные прививки.

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«Один из педиатров США, комментируя вопрос прививок во время пандемии, сказал: нам еще вспышки кори не хватало. Вакцинация против гриппа и пневмококковых инфекций — это правильно. Потому что есть старики, люди с группой риска. Грузия начала вакцинацию против пневмококковых инфекций пожилых людей. Надеюсь, что украинские олигархи будут строить дороги и школы и обучать пожилых людей не только поклонению мощам, но и вакцинации против пневмококковых инфекций», — подчеркнул иммунолог.

По материалам: ukrinform.ru