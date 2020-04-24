Врач рассказал, как Украине подготовится к приходу второй волны коронавируса осенью

Для того, чтобы борьба со второй волной коронавирусной инфекции, которая ожидается осенью, была эффективной, Украине нужно делать акцент не на ограничительные мероприятия, как сегодня, а на внедрение программ инфекционной безопасности.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил врач-эпидемиолог, глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

"Больше нужно обращать внимание не на ограничительные мероприятия, а на внедрение программ инфекционной безопасности, особенно в социально критических местах — детских садах, школах, лечебных учреждениях. Было бы очень хорошо, если бы мы за лето сумели как минимум подготовить именно социально критические места, насколько это возможно", — отметил он.

Читайте также: Кабмин в пятницу должен утвердить пакет медуслуг по лечению COVID-19

По словам Александрина, реализация таких программ благотворно повлияла бы в целом на прохождение ежегодного сезона респираторных заболеваний.

"Это было бы действительно эффективными мероприятиями. Вторая волна коронавирусной инфекции в любом случае придет, как мы подразумеваем, осенью. И это было бы существенным вмешательством и снижением уровня заболеваемости и коронавирусной инфекцией, и сезонным гриппом, и аденомовирусной инфекцией, которую нам также обещают в новом сезоне. К сожалению, в нашей стране, и вообще в постсоветских странах, созданы идеальные условия для того, чтобы заболеть острыми респираторными заболеваниями. К сожалению, мы каждый год видим рост таких заболеваний, который начинается в сентябре и заканчивается в мае", — подчеркнул он.

Читайте также: Канада выделила Украине $500 тысяч гуманитарной помощи

Александрин также высказал мнение, что ограничительные мероприятия, на которые делается акцент сегодня, являются больше попыткой решить проблему за счет психологического воздействия.

"Здесь нужно работать системно, а не так, как у нас на сегодня идет запугивание населения и распространение каких-то таких панических настроений. Я — за то, чтобы мы сегодня акцентировали внимание на системных подходах, на внедрении мероприятий инфекционной безопасности", — заявил специалист.

По материалам: ukrinform.ru