Украинцам, вернувшимся из-за границы, нужно пройти обсервацию с «Действуй дома»

Министр Кабинета министров Олег Немчінов призывает граждан Украины, которые вернулись из-за границы, скачать приложение "Действий дома", благодаря которому будет происходить электронный контроль за самоизоляцией.

Об этом он написал в Facebook.

"Пройди обсервацию дома с помощью электронного сервиса «Действий дома»", — отметил министр.

В течение двух недель ежедневно человек будет получать до 10 push-уведомлений в приложении "Действуй дома". Пользователю нужно будет сделать свое фото, одновременно будет работать геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения будет расцениваться именно как нарушение, человек вынужден будет заплатить штраф.

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В Министерстве цифровой трансформации отметили, что в следующем релизе "Действуй дома" будет предусмотрена возможность совершения экстренного вызова на горячую линию Минздрава, а также со временем будут доступны заказы лекарств и продуктов онлайн.

Как сообщал Укринформ, правительство 22 апреля обязал Мінцифри обеспечить функционирование электронного сервиса "Действуй дома", в частности, информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, что является частью сервиса.

По материалам: ukrinform.ru