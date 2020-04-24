Украинцы будут носить маски в этом году, а возможно и в следующем — Шмыгаль

Украинцы должны носить средства индивидуальной защиты в течение этого года и, возможно, в следующем.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы «Подробности» на телеканале «Интер» в пятницу, 24 апреля, сообщает Правительственный портал.

«Это так называемая экономика неприкосновенности: социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно, и в следующем», — отметил глава правительства.

По его словам, такая модель поведения должна быть воспринята и использоваться обществом в будущем.

Он отметил, что, основываясь на цифрах и расчетах Национальной академии наук Украины, Кабмин имеет основания говорить о том, что увеличение прироста больных коронавирусом, которое можно назвать следующим пиком, ожидается в период с 3 по 8 мая.

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«С 11 мая, я надеюсь, мы начнем первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определенные ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и т.п.», — сказал глава правительства.

По его словам, следующий этап выхода из карантина будет, когда начнет снижаться уровень заболеваемости и будут освобождаться от больных медицинские учреждения.

«Третий, четвертый и пятый этапы — это, фактически, завершение карантина. Кроме этого, есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровни — это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки. Это отдельные территории, города, области, районы», — рассказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что уже есть понимание того, как поэтапно будет запускаться общественный транспорт.

Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была пристановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сначала карантин был введен до 3 апреля, затем продлен до 24 апреля, а затем — до 11 мая включительно.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

По данным ЦОЗ, в Украине по состоянию на утро 24 апреля подтверждено 7 647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 человек выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru