Украинские врачи после трех недель работы в Италии возвращаются домой

Украинские врачи, которые в течение трех недель помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, сегодня возвращаются в Украину.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

«Сегодня после почти трехнедельной работы в больницах городов Пезаро и Урбино наши врачи покидают регион Марке и возвращаются в Украину», — написал он.

Дипломат добавил, что, спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве.

Украинские врачи возвращаются из Италии

По материалам: ukrinform.ru