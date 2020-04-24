Украинские врачи после трех недель работы в Италии возвращаются домой
Украинские врачи, которые в течение трех недель помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, сегодня возвращаются в Украину.
Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.
«Сегодня после почти трехнедельной работы в больницах городов Пезаро и Урбино наши врачи покидают регион Марке и возвращаются в Украину», — написал он.
Дипломат добавил, что, спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве.
Украинские врачи возвращаются из Италии
По материалам: ukrinform.ru