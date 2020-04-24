Украинские врачи после трех недель работы в Италии возвращаются домой

Общество
Таисия Слепцова0

Украинские врачи после трех недель работы в Италии возвращаются домой

Украинские врачи, которые в течение трех недель помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, сегодня возвращаются в Украину.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

«Сегодня после почти трехнедельной работы в больницах городов Пезаро и Урбино наши врачи покидают регион Марке и возвращаются в Украину», — написал он.

Дипломат добавил, что, спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве.

Украинские врачи после трех недель работы в Италии возвращаются домой

Украинские врачи возвращаются из Италии

Украинские врачи после трех недель работы в Италии возвращаются домой

Украинские врачи после трех недель работы в Италии возвращаются домой

По материалам: ukrinform.ru


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