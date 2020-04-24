Уроки «Всеукраинской школы онлайн» набрали на YouTube более семи миллионов просмотров

Проект «Всеукраинская школа онлайн» за три недели трансляции продемонстрировал 545 школьных уроков, собрал миллионные просмотры, а самым популярным предметом стал английский язык.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Самым популярным предметом "Всеукраинской школы онлайн" остается английский язык. Первый урок для 5-го класса по состоянию на 24 апреля на YouTube-канале МОН уже посмотрело более 95 тыс. человек", — сказано в сообщении.

Также зрители интересуются математикой и украинским языком.

Кроме того, понравилась аудитории и физическая активность. Отмечается, что видео первой "зарядки", выложенной на YouTube, набрало более 348 тыс. просмотров. А за первые недели видео с хэштегом #зарядка и #зарядкатоп в социальных сетях посмотрели более 20 млн раз.

В ОП проинформировали, что в целом уроки "Всеукраинской школы онлайн" только на YouTube-канале МОН просмотрели 7,1 млн раз, в эфире украинских телеканалов уроки увидели почти 12,5 млн украинских граждан.

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В то же время в Офисе Президента отметили, что, согласно данным социологического исследования, которое Социологическая группа «Рейтинг» проводила в течение 10-12 апреля 2020 года, большинство украинцев положительно оценивают запуск «Всеукраинской школы онлайн».

Вместе с тем, в ОП подчеркнули, что во избежание ошибок уроки теперь проходят двойную экспертизу: 23 эксперта помогают учителям с подготовкой материала и присутствуют на съемках, еще 58 специалистов подключились к пост-продакшену.

"Впоследствии записанный материал может дополняться, расширяться, углубляться и использоваться и в дальнейшем — даже после окончания карантинных мер. Особенно это может пригодиться учителям и школьникам, которые живут в отдаленной местности и не всегда имеют доступ к качественным учебным материалам", — пояснили в пресс-службе главы государства.

Проект «Всеукраинская школа онлайн» реализованный совместными усилиями Офиса Президента, МОН, комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза «Освитория», стал уникальным явлением для нашей страны.

Съемочный процесс начался 27 марта, а первые уроки были показаны в эфире украинских телеканалов 6 апреля. Ежедневно проходят съемки в среднем 25 уроков. Еженедельно в эфир выходит около 130 уроков по 11 предметам для 5-11-х классов, а также «зарядки».

Главной ценностью проекта стали более 40 украинских учителей, которые согласились преподавать уроки для всей страны.

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Офис Президента выразил искреннюю благодарность неравнодушным педагогам за их неутомимое стремление обучать будущее поколение украинского народа.

Кроме того, по информации ОП, большую роль в популярности онлайн-школы сыграло участие в уроках звезд шоу-бизнеса, известных спортсменов, телеведущих и общественных деятелей. В целом "Всеукраинскую школу онлайн" уже посетило около 170 звездных гостей.

Отдельную благодарность Офис Президента Украины выразил студии компании MOZGI GROUP под руководством автора и музыкального продюсера Алексея Потапенко (Потап), которая в кратчайшие сроки записала оригинальное музыкальное оформление ко всем урокам школьной программы.

В данный момент планируется, что уроки будут транслироваться по меньшей мере до завершения карантина.

По материалам: ukrinform.ru