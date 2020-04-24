Жуткие цифры: стало известно, сколько лет жизни украдет коронавирус у перенесших болезнь людей

Главное Общество
Ник Петров0
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Продолжительность жизни людей, которые перенесли коронавирус сокращается в среднем на 10 лет.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Коронавирус влияет на продолжительность жизни.
Коронавирус сокращает продолжительность жизни у людей. Фото: glavred.info.

К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга.

В частности, они выяснили, что мужчины, перенесшие коронавирус, умирают раньше в среднем на 13 лет, а у женщин продолжительность жизни из-за коронавируса сокращается на 11 лет.

Ученые подчеркнули, что инфекция губит не только пожилых и больных людей, но также молодых и здоровых.

«В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на «людей с сопутствующими заболеваниями», поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса», – говорится в заключении ученых.

Ранее сообщалось о том, что астролог назвал благоприятный период.


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