Жуткие цифры: стало известно, сколько лет жизни украдет коронавирус у перенесших болезнь людей

Продолжительность жизни людей, которые перенесли коронавирус сокращается в среднем на 10 лет.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга.

В частности, они выяснили, что мужчины, перенесшие коронавирус, умирают раньше в среднем на 13 лет, а у женщин продолжительность жизни из-за коронавируса сокращается на 11 лет.

Ученые подчеркнули, что инфекция губит не только пожилых и больных людей, но также молодых и здоровых.

«В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на «людей с сопутствующими заболеваниями», поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса», – говорится в заключении ученых.

Ранее сообщалось о том, что астролог назвал благоприятный период.