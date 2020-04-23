Астролог назвал благоприятный период выхода из карантина для Украины

Известный астролог Влад Росс положительно оценивает решение правительства Украины о продлении карантина до 11 мая, поскольку расположение планет в эти дни будет способствовать пересмотру карантинного режима.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

А отменять карантин, по мнению астролога, необходимо за несколько дней до новолуния, которое будет наблюдаться 22 мая.

Росс предупредил, что если власть отменит карантин позже, то «бизнес в Украине будет рушиться, а плачевные последствия для экономики страны будут слишком велики».

«20-ые числа мая станут точкой невозврата, если люди не вернутся на работу, и страна не заживет полной жизнью, нас ждет коллапс финансовой и экономической сфер жизни государства», — отметил он.

Именно эти дни будут способствовать пересмотру карантинного режима. Главное, полагает Влад Росс, чтобы карантин был снят не позже новолуния.

«На новолуние откроются новые благоприятные перспективы и возможности. Потому мы уже должны быть готовы к этому и иметь шанс всем этим воспользоваться», — пояснил он.

И наоборот, самым неблагоприятным временем для снятия карантинных ограничений, астролог считает период с 1 по 9 мая.

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